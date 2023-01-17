محمد رويشة «عراب الأغنية المغربية».. بدأ من الصفر ووصل لقلوب العرب

موسيقار جاء من رحم جبال الأطلس المغربية، مطرب وملحن وضع بصمته في تاريخ الغناء العربي، استطاع أن يقدم تراث بلاده وثقافته، بشكل حديث، حتى لقب بـ«عراب الأغنية الأمازيغية»، إنه الموسيقار المغربي الراحل عن عالمنا في 2012، محمد رويشة، الذي سلّط برنامج «صباح جديد» على قناة القاهرة الإخبارية، الضوء على مسيرته الفنية اليوم، بمناسبة ذكرى وفاته التي تصادف 17 يناير.

موهبة غنائية منذ نعومة أظافره

قصة حياة «رويشة» تشمل فصولا مليئة بالمعاناة، فانتماءه إلى أسرة من ذوي الدخل المحدود، كان سببا في عدم قدرته على استكمال تعليمه، واضطراره للعمل صغيرًا، لمساعدة أسرته، ومع ذلك لم تختف موهبته الفنية، في ظل تلك الظروف الصعبة، بل تجلت قدراته الغنائية منذ نعومة أظافره، مما جعل أصدقاؤه يحاولون التقديم له في الإذاعة الوطنية بالرباط، وبالفعل تم اعتماده مع منتصف ستينيات القرن الماضي، كمطرب للتراث الشعبي.

عشق «رويشة» آلة الوتر، فكانت تلازمه في كل أغانيه، وكان يشدو ويعزف عليها، وكأنه يحلق في سماء الأغاني متفردًا عن الآخرين، فقدم ألحانًا مميزة باللهجتين المغربية والأمازيغية.

دمج الثقافة العربية والأمازيغية في الأغاني

استطاع عندليب الأطلس، كما أطلق عليه، الدمج بين الثقافة العربية والأمازيغية في أغانيه، بل كانت ألبوماته تُطرح باللغتين معًا، واشتهر باحترافه العزف بطريقة «الربع نوتة»، وهي إحدى أساسيات المقام الأطلسي.

ولـ«رويشة» بصمته الغنائية الخاصة في المزج بين العزف التراثي والصوفي والشعبي، بألحان مواكبة للعصر ومختلفة عن السائد، وأسس مدرسة موسيقية فنية، وقدم عددًا كبيرًا من الأغاني التي شكلت التراث الغنائي بالمغرب، في فترتي السبعينيات والثمانينيات.

ومن أشهر أغاني «رويشة»، التى لاقت رواجا كبيرا بين الشباب، هي: أغنية «إناس إناس»، التى عمل كثير من الشباب على إعادة غنائها مرة أخرى، وكان آخرهم المغني المصري «حمزة نمرة».