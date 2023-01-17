العثور على جثة شاب في ظروف غامضة داخل منزله بالمعصرة

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل منزله في المعصرة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت إنتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وقررت النيابة العامة أخذ عينه من جثمان المتوفى وإرسالها إلى المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي لتحليلها لبيان إذا كان المتوفى قد مات مسموما من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت النيابة العامة المباحث الجنائية بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة المعصرة، بلاغا من مفتش الصحة بدائرة قسم الشرطة يفيد بأنه يشتبه في وفاة شاب جنائيا، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى «عمر م م» 41 سنة، وبالفحص تبين خلو الجثة من أي إصابات ظاهرية، وكشفت التحريات بأن الشاب المتوفى معروف عنه عدم تعاطيه للمواد المخدرة، وأنه يتمتع بسمعه طيبة في المنطقة، وجار تكثيف الجهود بالتنسيق مع الطب الشرعي لكشف ملابسات الواقعة.