إصابة 3 أشخاص سقطوا من أعلى مبنى في مطروح

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم عقب سقوطهم من مبنى داخل قرية سياحية في الساحل الشمالي بمحافظة مطروح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى تقديم الإسعافات الأولية لهم، ثم نقلهم إلى أقرب مستشفى، وأخطرت شرطة النجدة مديرية الأمن بالحادث.

أسماء المصابين

واستقبلت، مستشفى رأس الحكمة المركزي، اليوم الثلاثاء مصابي حادث السقوط، وهم: «أحمد أحمد محمد» 56 سنة من كفر الشيخ، مصابًا بكدمات بسيطة، و«رضا صبحي عبد ربه» 33 سنة من كفر الشيخ مصابًا باشتباه كسر في عظم الجبهة والكاحل الأيمن، و«محمد رجب عبد الجواد» 34 سنة من كفر الشيخ مصابًا بكسر بإصبع الخنصر الأيمن، وجرى استكمال العلاج، وعمل الأشعة وإجراء التحاليل اللازمه لهم حتى تماثلهم للشفاء.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث نقطة شرطة رأس الحكمة شرق مرسي مطروح إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسبابه وقوعه والكشف عن ملابساته ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.