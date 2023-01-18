آخر موعد للتقدم لوظائف «التضامن» بمؤسسات الرعاية.. الاثنين المقبل

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر الموقع الرسمي لها، أن جمعية الهلال الأحمر المصري أبدت حاجتها لشغل العديد من الوظائف بإحدى مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية للفتيات بمحافظة القليوبية.

ولفتت «التضامن» على الموقع الرسمي لها، إلى أن تلقي الطلبات انطلق منذ 9 يناير 2023 ويستمر حتى الاثنين الموافق 23 يناير 2023، مؤكدة أن الوظائف المطلوبة تتمثل فيما يلي:

- مديرة مركز، تكون حاصلة على مؤهل خدمة اجتماعية أو آداب اجتماع.

- مديرة رعاية تكون حاصلة على مؤهل خدمة اجتماعية أو آداب اجتماع.

- محاسب مالي يكون حاصلا على بكالوريوس تجارة.

- أخصائيتان اجتماعيتان يشترط أن يكون حاصلا على بكالوريوس خدمة اجتماعية، وليسانس آداب اجتماع.

-أخصائي نفسي يشترط أن يكون حاصلا على آداب علم نفس.

- مشرفتان نهارية يشترط أن تكون حاصلتين على دبلوم خدمة اجتماعية.

3 مشرفات للفترة المسائية حاصلات على دبلوم خدمة اجتماعية

- خبيرة تغذية حاصلة على بكالوريوس زراعة.

- طبيبة تكون حاصلة على بكالويوس طب .

- سائق حاصل على مؤهل متوسط .

- طباختان حاصلتان على محو أمية .

شروط ومستندات التقدم للوظيفة

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى،أن جميع التخصصات المطلوبة من فئة الإناث، ماعدا تخصص السائق، مشيرة إلى أنه يفضل أن تكون المرشحات من قاطني محافظة القليوبية أو القاهرة الكبرى .

واشترطت التضامن أن يكون السن من 25 إلى 45 سنة، كما يفضل أن تكون المتقدمة للوظيفة سبق لها التعامل في مجال رعاية الفتيات ، على أن يقدم الطلب شخصيا باسم مدير عام الادارة العامة للدفاع الاجتماعي بديوان عام الوزارة مرفقا بالمستندات الاتية:

المستندات المطلوبة للوظيفة

- صورة ضوئية من المؤهل الدراسي.

- صورة ضوئية من شهادات الخبرة.

- صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

- صورة شخصية 4x 6 مدون خلفها الاسم و رقم التليفون.