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مصرع سائق «جرار» أثناء إصلاح عطل في الواحات

كتب:

جيهان عبد العزيز
05:51 م | الثلاثاء 17 يناير 2023
حادث (أرشيفية)

حادث (أرشيفية)

لقى سائق قرار مصرعه، أثناء عطل بالجرار قيادته وحال إصلاحه سحبه عمود الكردان، ولقى مصرعه فى الحال، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تلقى اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه بتلقيه بلاغا من الأهالي بوجود جثة هامدة بمنطقة العسيلة أرض طيبات.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفى يدعى ناجي جمال 45 سنة، سائق جرار ومقيم المنيا، وتبين حدوث عطل بجرار الرش، وحال إصلاحه سحبه عمود الكردان، وتوفى في الحال، بسؤال شهود الواقعة أيدوا ما جاء بالفحص والمعاينة، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.

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بقلم جيهان عبد العزيز