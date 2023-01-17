رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

قناة القاهرة الإخبارية: وزير الخارجية البريطاني يؤكد مواصلة دعم بلاده لكييف

كتب:

شريف سليمان
06:44 م | الثلاثاء 17 يناير 2023
وزير الخارجية البريطاني

وزير الخارجية البريطاني

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، أكد مواصلة دعم بلاده لكييف.

الغرب متحد ضد الأزمة غير الشرعية في أوكرانيا

وكان «كليفرلي»، قال في بيان، إن الغرب متحد ضد الأزمة غير الشرعية في أوكرانيا، وأن بلاده ستواصل استخدام علاقاتها الدفاعية والأمنية لضمان فوز الشعب الأوكراني. 

قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، بدورها يجب على وزير الخارجية البريطاني، أن يوضح دعمه لنظام كييف والنازيين الجدد في أوكرانيا، مضيفة عبر تطبيق «تليجرام»، أنه لا يفهم، لقد فرضنا عليه عقوبات بسبب مساره المعادي لروسيا، لكن لا يزال يتعين عليه توضيح دعمه لنظام كييف والنازية الجديدة. 

اقرأ المزيد:

إمداد أوكرانيا بالأسلحة أول اختبار حقيقي لوزير الدفاع الألماني الجديد

روسيا تعلن انخفاض إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا بنسبة 8%

رمضان قديروف يصف الوضع فى أوكرانيا بالحرب العالمية الثالثة

رئيس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي يبدأ أول زيارة رسمية إلى أوكرانيا

بولندا: ارتفاع عدد لاجئي أوكرانيا إلى 9.2 مليون شخص

«العربية»: رئيس أوكرانيا سيطلب تزويد بلاده بدبابات «ليوبارد 2» من كندا
بقلم شريف سليمان