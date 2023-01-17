قناة القاهرة الإخبارية: وزير الخارجية البريطاني يؤكد مواصلة دعم بلاده لكييف

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، أكد مواصلة دعم بلاده لكييف.

الغرب متحد ضد الأزمة غير الشرعية في أوكرانيا

وكان «كليفرلي»، قال في بيان، إن الغرب متحد ضد الأزمة غير الشرعية في أوكرانيا، وأن بلاده ستواصل استخدام علاقاتها الدفاعية والأمنية لضمان فوز الشعب الأوكراني.

قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الخارجية الروسية، بدورها يجب على وزير الخارجية البريطاني، أن يوضح دعمه لنظام كييف والنازيين الجدد في أوكرانيا، مضيفة عبر تطبيق «تليجرام»، أنه لا يفهم، لقد فرضنا عليه عقوبات بسبب مساره المعادي لروسيا، لكن لا يزال يتعين عليه توضيح دعمه لنظام كييف والنازية الجديدة.