حكاية مقتل «هلال وإبراهيم» في صحراء الصف: السبب الأخذ بالثأر

كان يترجل في مدق جبلي بصحراء الصف، انتبه الشاب الثلاثيني لوجود جثتي شابين في نهاية العقد الثالث من العمر على الرمال، واهتدى «م. ط»، إلى ضرورة إبلاغ الشرطة بالحادث، أمسك هاتفه واتصل بشرطة النجدة، قبل أن ينصرف، قوة أمنية توجهت إلى مكان البلاغ، ووجدت جثتي شابين غارقين في دمائهما، وبعد الاستعانة بالتقنيات الحديثة، تبين أنهما هلال سالم 30 سنة، وإبراهيم محمد 32 سنة.

ضبط عصابة قتل شابين بالصف

أزاحت أجهزة الأمن، أمس، غموض تلك الجريمة، وبينت أن منفذيها عصابة تضم 7 أفراد، وأنهم تربصوا بالمجني عليهما وتمكنا من قتلهما انتقامًا منهما وأخذًا بالثأر، وبحسب اعتراف المتهمين أمام النيابة العامة، أن الشابين القتيلين كانا نفذا جريمة قتل قريب أحد المتهمين في منطقة أطفيح قبل شهر، وأنهم بيتوا النية على الأخذ بالثأر، وعندما سنحت لهم الفرصة نجحا في قتل المجني عليهما، وإلقاء جثمانيهما في صحراء الصف.

حبس عصابة الصف

بحسب تحقيقات النيابة أن منفذي الجريمة السبعة عثر بحوزتهم على الأسلحة المستخدمة في الجريمة، وهي 3 بنادق خرطوش و40 طلقة، وأنهم ظلوا يراقبون المجني عليهما وعند مشاهدتهما فتحوا عليهما الأعيرة النارية في البطن والصدر، حتى تأكدوا من مقتل المجني عليهما في الحال، قبل أن يفر المتهمين هاربين من مسرح الجريمة، وعقب انتهاء التحقيقات قررت النيابة حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

عقوبة القتل العمد

يقول المحامي الدكتور عبد الله محمد عبد الله المحامي بالنقض في حديثه لـ«الوطن»، إن عقوبة القتل العمد وفق قانون العقوبات تصل للإعدام: «يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعددا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».