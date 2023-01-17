توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023 جميع المواد

يتساءل الكثير من طلاب الصف الثاني الثانوي، عن توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى بالدرجات وليس التقديرات.

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي:

- مادة اللغة العربية: 34 درجة للامتحان الإلكتروني و6 درجات للامتحان الورقي و5 درجات لامتحان الشهر و5 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 50 درجة.

- مادة اللغة الأجنبية الأولي: 27 درجة للامتحان الإلكتروني و5 درجات للامتحان الورقي، و4 درجات لامتحان الشهر، و4 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 40 درجة.

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي 2023 الورقي والإلكتروني

- مادة اللغة الأجنبية الثانية: 20 درجة للامتحان الالكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3 درجات لامتحان الشهر و3 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 30 درجة.

- الجبر والتفاضل والمثلثات: 27 درجة للامتحان الالكتروني و5 درجات للامتحان الورقي و4 درجات لامتحان الشهر و4 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 40 درجة.

- الكيمياء: 20 درجة للامتحان الالكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3درجات لامتحان الشهر و3 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 30 درجة.

- الفيزياء: 20 درجة للامتحان الالكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3درجات لامتحان الشهر و3 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 30 درجة.

- الاحياء: 20 درجة للامتحان الالكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3درجات لامتحان الشهر و3 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 30 درجة.

- تطبيقات رياضة: 20 درجة للامتحان الالكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3درجات لامتحان الشهر و3 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 30 درجة.

- تاريخ: 20 درجة للامتحان الالكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3درجات لامتحان الشهر و3 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 30 درجة.

- جغرافيا :20 درجة للامتحان الالكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3درجات لامتحان الشهر و3 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 30 درجة.

- علم نفس واجتماع: 20 درجة للامتحان الالكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3درجات لامتحان الشهر و3 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 30 درجة.

- فلسفة: 20 درجة للامتحان الالكتروني و4 درجات للامتحان الورقي و3درجات لامتحان الشهر و3 درجات للمواظبة والحضور الدرجة الكلية 30 درجة.