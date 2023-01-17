رئيس شعبة المخابز لقناة الحياة: سنقدم رغيف خبز وزنه 90 جراما

أثنى عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، على قرار طرح وزارة التموين لعيش حر بالمخابز الآلية لغير حاملي بطاقات التموين، مشيرًا إلى أنه خلال أيام سيتم تنفيذه.

شعبة المخابز قدمت الاقتراح لوزير التموين وتمت دراسته

أوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن شعبة المخابز قدمت الاقتراح لوزير التموين، وتمت دراسته، واستقر الرأي على تنفيذه، لافتًا إلى وجود مشكلات لدى 30 مليون مواطن، لا يحملون بطاقات الدعم.

مشاكل حدثت بسبب وزن الرغيف

وأشار إلى أن المخابز ستقدم رغيفا بوزن 90 جراما بسعر أقل من الجنيه، في الوقت الذي يباع فيه رغيف العيش السياحي بجنيه، ووزنه 75 جراما.

ولفت إلى أن المخابز السياحية تعمل بالدقيق الفاخر، مشيرًا إلى أن المخابز السياحية حدثت فيها مشاكل في وزن الرغيف السياحي، بسبب عدم استقرار أسعار الدقيق وعدم استقرار أسعار الصرف.