إصابة شخصين على يد شقيقهما ونجله بطلقات خرطوش في سوهاج لخلافات الميراث

نشبت مشاجرة بين 4 أشخاص في مركز سوهاج، ما أدى إلى إصابة شخصين برش خرطوش، وتم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

إصابة شخصين

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد باندلاع مشاجرة ووقوع مصابين بدائرة مركز سوهاج.

وتبين أن طرفي المشاجرة كل من «محمود م ع» 53 سنة، مدرس، مصاب برش خرطوش في الوجه والبطن، وشقيقه «عاطف م ع ف» 50 سنة، مدرس، مصاب برش خرطوش بالبطن والذراع الأيسر، طرف أول، وتم نقلهما لمستشفى سوهاج الجامعي.

أما الطرف الثاني فضم كلا من «أحمد م ع ف»، 60 سنة، مدرس، وشقيق الطرف الأول، ونجله «علاء ا م ع» 37 سنة، جزار، والطرفان يقيمان بذات الناحية.

تبادل الاتهامات

وتم ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزة الأول من الطرف الثاني بندقية خرطوش، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الآخر بالضرب، واتهم الأول من الطرف الثاني بإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات على الميراث، وحُرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.