تصدير 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر اليوم

تشهد المواني البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، انتظاماً في تداول البضائع بكافة أنواعها، وبلغ حجم التداول 11 ألف طن.

9 سفن على مواني الهيئة

وأعلن المركز الإعلامي التابع للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن 9 سفن متواجدة على أرصفة المواني التابعة للهيئة، وتداول 11 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و576 شاحنة، و28 سيارة.

وذكر البيان الصادر عن الهيئة، أن حركة الواردات سجلت اليوم 3 آلاف طن بضائع، و251 شاحنة، و14 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 8000 طن بضائع، و325 شاحنة.

وأضاف البيان، أن ميناء سفاجا يشهد اليوم مغادرة السفينة «SAFEEN ALLNASI»، بينما استقبل أمس السفينة «أمل»، فيما غادرت السفن الثلاث «دليلة» و«أمل»، و«الحرية 2».

تداول 218 شاحنة بميناء نويبع

وأشار البيان إلى أن ميناء نويبع شهد، اليوم الأربعاء، تداول 2500 طن بضائع عامة ومتنوعة، و218 شاحنة، ويستعد لاستقبال السفينة «سينا».

وبحسب البيان، سجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1003 ركاب بموانيها.