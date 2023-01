تعرف على قصة مسلسل The Last of Us: مأخوذة من «لعبة فيديو»

حصلت قصة مسلسل The Last of Us ردود أفعال إيجابية، بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل المأخوذ عن لعبة فيديو شهيرة بنفس الاسم لعام 2013، وحصلت الحلقة التي عرضت يوم الأحد الماضي بعنوان «When You're Lost in the Darkness» على تقييمات مرتفعة على موقع «IMDb» بلغت 9.4، وذلك بخلاف ردود الأفعال والإشادات النقدية الإيجابية.

وتدور قصة مسلسل The Last of Us حول مهرب يدعى «جويل» يخوض رحلة خطرة عبر الولايات المتحدة الأمريكية مع الفتاة المراهقة «إيلي»، للوصول إلى بر الأمان في الوقت الذي انتشر فيه عدوى فطرية حولت سكان الأرض إلى أكلي لحوم بشر.

تفاصيل قصة مسلسل The Last of Us

وعمل مبتكر اللعبة نيل دروكمان ، مع الكاتب والمخرج الحائز على جائزة «إيمي»، كريج مازن، على قصة مسلسل The Last of Us، لدمج فكرة اللعبة مع المسلسل، وكشف «مازن» أنه كان من أشد المعجبين باللعبة عندما تم إصداره لأول مرة، لكن سيكون من «الخطأ» محاولة تكرار الطريقة التي تُلعب بها اللعبة في المسلسل نفسه، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

المخرج كريج مازن: كان من الخطأ ربط قصة مسلسل The Last of Us باللعبة

وتابع: «الخطأ الذي ارتكبه الآخرون في تحويل ألعاب الفيديو إلى أعمال درامية، أنهم يعتقدون أن هذا هو ما يربط الناس باللعبة، لكن The Last of Us أكثر من أي لعبة فيديو أخرى سبق لي لعبها، ربطتني علاقة بالشخصية، وبالتالي العلاقة بين جويل وإيلي كانت الشيء الذي أردنا تحقيقه أكثر من غيره في المسلسل».

وتدور قصة مسلسل The Last of Us حول مهرب يدعى «جويل» يخوض رحلة خطرة عبر الولايات المتحدة الأمريكية مع الفتاة المراهقة «إيلي»، للوصول إلى بر الأمان في الوقت الذي انتشر فيه عدوى فطرية حولت سكان الأرض إلى أكلي لحوم بشر.