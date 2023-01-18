محافظ القليوبية: استقبلنا 44 ألفا و573 شكوى خلال عام.. وحل 99% منها

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه يتابع بشكل مستمر منظومة الشكاوى بالمحافظة ويعمل على حلها بشكل فورى، مشيرا إلى أن الأجهزة المعنية بالمحافظة تتعامل بشكل فعال مع شكاوى المواطنين فور تلقيها وتوجيهها لجهات الاختصاص لدراستها والعمل على حسمها في أسرع وقت طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة، وذلك في إطار الحرص على التواصل المستمر مع المواطنين وتوطيد جسور الثقة معهم.

التعامل مع الشكاوى المقدمة في محافظة القليوبية

وأكد محافظ القليوبية، في بيان، أنه تلقى تقريرًا من منال الربيعي مدير إدارة خدمة بالمحافظة، إذ تم التعامل مع كافة الشكاوى المقدمة وتوجيهها إلى الجهات الفرعية المختصة بكل شكوى حتى وصلت نسبة معدل الإنجاز المخطط من الفترة من يناير 2022 حتى يناير 2023، إلى 99%.

وأضاف أن عدد الشكاوى بلغ نحو 44 ألفا و573 شكوى، وتم الرد على 44370 شكوى، وتعد جهات مثل التربية والتعليم ومجلس مدينة بنها والخانكة ومديرية الصحة وحي غرب شبرا الخيمة، الأعلى استجابة في الرد على الشكاوى.

منظومة تلقي الشكاوي بالقليوبية

وأوضح أن المحافظة تتلقى الشكاوى من خلال مراكز خدمة المواطنين بالديوان العام والأحياء والمراكز والمدن أو من خلال تطبيق في خدمتك على الهاتف المحمول، والذي يمكن من خلاله تسجيل الشكوى ثم الحصول على رقم للشكوى والتسجيل برقم سرى يمكن من خلاله متابعة ما تم من إجراءات في الشكوى المقدمة، أو من خلال الخط الساخن الثابت برقم 16528 والذى يمكن من خلاله التواصل مع أحد العاملين المختصين.

كما أشار إلى أنه يمكن تلقي الشكاوى من خلال البريد الإلكتروني info@shakwa.eg .