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مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة: الوضع الوبائي في مصر مطمئن «فيديو»

كتب:

نرمين عفيفي
11:49 ص | الأربعاء 18 يناير 2023
مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنّ الوضع الوبائي في مصر مطمئن، وفي ظل الظروف الوبائية التي كانت موجودة بالنسبة لفيروس كورونا والفيروسات الأخرى، فإن هناك شفافية كاملة في وصف الوضع الوبائي بالبلاد.

الفيروسات التنفسية بكل أنواعها موجودة في مصر والعالم كله

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «كلنا نسعى إلى الاستقرار، والوضع حاليا مستقر، والفيروسات التنفسية بكل أنواعها موجودة في مصر والعالم كله، وهناك نوع من التذبذب في عدد الحالات بمصر والعالم».

وأوضح الدكتور محمد عوض تاج الدين: «تحور الفيروسات لأنواع كثيرة ومتعددة أمر طبيعي وليس غريبا على الإطلاق، حتى فيروس الانفلونزا الموسمي به متحورات كثيرة، بواقع 256 نوعا تقريبا، وبالتالي فإن المتحورات وأسمائها لا تشغلنا».

الأعراض كلها متشابهة في الفيروسات التنفسية بما فيها كورونا

وحول متحور يوم القيامة، قال «تاج الدين»: «هي أسامي لامعة وإعلامية، وتصنيفها معروف كأي متحور آخر مثل دلتا وأوميكرون، أي أن هذا المسمى للتداول الإعلامي والطبي، لكنه نفس الفيروس، والأعراض كلها متشابهة في الفيروسات التنفسية بما فيها كورونا».

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بقلم نرمين عفيفي