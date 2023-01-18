تحرير 221 محضرا في حملات مكثفة على المخابز والمحال بالمنوفية

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، في شن العديد من الحملات التفتيشية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق، ومتابعة مدى توافر السلع الغذائية والأساسية حفاظاً على حقوق المواطنين، حيث تم اليوم تحرير 221 محضرا تموينيا تنوعت بين 84 مخالفة للمخابز، و137 مخالفة للأسواق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

حملات تموينية مكثفة في المنوفية

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تحرير محضرين برقمي 1345، و1347 بمركز شبين الكوم ضد أصحاب محال لتجارة السلع الغذائية بناحية سيدي لاشين، لحيازتهم 300 كجم أرز مجهول المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار بهدف التربح، كما تم تحرير محضر آخر بمركز بركة السبع ضد المدير المسؤول عن محل لتجارة السجائر لبيعه بأزيد من السعر الرسمي.

لقاءات محافظ المنوفية اليومية بالمواطنين

على صعيد آخر، التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعدد من أهالي قرية فيشا الصغرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، حيث استمع لشكواهم بشأن وجود عدد من الورش المخالفة التي تلحق الضرر بهم وبصحة أولادهم، وعلى الفور وجه المحافظ بتشكيل لجنة من إدارات الشؤون القانونية والتفتيش والمتابعة والبيئة لدراسة شكواهم والمعاينة على الطبيعة والعرض عليه لاتخاذ اللازم، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومشددا على أنه لن يتهاون في أي أمر من شأنه الإضرار بصحة المواطنين.