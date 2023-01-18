إنشاء محطة وسيطة للمخلفات الصلبة بالقناطر وقليوب بتكلفة 36 مليون جنيه

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المخلفات الصلبة غير الخطرة بمدينتي القناطر الخيرية وقليوب تمثل أزمة، نظرا لارتفاع الكثافة السكانية بالمدينتين، لذا يتم حاليا مناقشة إنشاء محطة وسيطة لجمع هذه المخلفات.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ القليوبية لمناقشة إنشاء محطة وسيطة لجمع المخلفات الصلبة غير الخطرة والبلدية، وذلك لحل أزمة المخلفات.

مراحل إنشاء المحطة الوسيطة للقمامة بالقليوبية

وأشار محافظ القليوبية، في بيان له، أن المحطة تقام على مساحة 4.5 فدان، وبتكلفة تصل إلى 36 مليون جنيه، وتشمل إنشاء المحطة على مرحلتين المرحلة، الأولى على مساحة 7500م2، وتضم رامب لصعود ونزول السيارات ومنصة تفريغ وحوض تجميع للمخلفات لاستيعاب 2500 طن مغطى بجمالون حديد ارتفاع 9 أمتار، وميزان بسكول وورش صيانة للسيارات ومخازن قطع الغيار وجراج للسيارات ومكاتب إدارية ومسجد وخزان مياه ضد الحريق وخزان تجميع سائل الرشيح.

وتشمل المرحلة الثانية إنشاء خط فرز وسماد عضوي على مساحة 11500م2، حيث تهدف إلى تقليل حجم النقل من المخلفات إلى المدفن.

المحطة نموذج متطور طبقا للكود المصري

وأكد المحافظ، أن المحطة الوسيطة الجديدة ستكون نموذجا متطورا طبقا للكود المصري لإنشاء المحطات الوسيطة، وطبقا لقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث قامت المحافظة بالتنسيق مع جهاز تنظيم وادارة المخلفات بوزارة البيئة والجهات المختصة قبل انشاء المحطة.

وأشار «الهجان»، إلى أنه سيتم تزويد المحطة بالمعدات اللازمة لتشغيل المحطة، وستعمل بنظام إلكتروني مراقب بالكاميرات، لإحكام السيطرة على المنظومة.