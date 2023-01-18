القبض على عصابة تجارة المخدرات في الدقهلية بمضبوطات قيمتها 3 ملايين جنيه

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

فقد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى - الأمن العام- الأمن المركزى) ومديرية أمن الدقهلية نشاط (صيدلى حر وشقيقيه "لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصصوا فى الإتجار بالعقاقير المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية والعصبية وترويجها على عملائهم متخذين من إحدى سلاسل الصيدليات كائنة بدائرة مركز شرطة نبروه بمديرية أمن الدقهلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم بسلسلة الصيدليات المشار إليها والمملوكة للصيدلى المشار إليه ، وبحوزتهم (أكثر من 50 ألف قرص مؤثر ومخدر - 180 أمبول مخدر - كمية من بودرة دواء مغشوشة ومعدة للتعبئة وزنت 5 كيلو جرام - كمية من الكبسولات الفارغة والنشرات الداخلية والعلب المجهزة لتعبئة "الأدوية المغشوشة" - 120 كرتونة عسل منشط - مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية - 3 سيارات - 5 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو (3,000,000 ثلاثة ملايين جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.