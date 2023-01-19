حكاية مسن مات في الشارع قبل شراء الإفطار بالسيدة زينب

منذ 10 سنوات وتقريبا منذ بلوغه سن المعاش، اعتاد عم «علاء. ك. م»، في العقد السابع من العمر، المقيم بمنطقة السيدة زينب، أن يذهب يوميا بعد صلاة الفجر لشراء طعام الإفطار لزوجته، وعلي الرغم من إصابته بالزهايمر إلا أنه لم ينقطع عن صلاة الفجر وشراء الإفطار.

وقبل 10 أيام ذهب «عم علاء» لصلاة الفجر وشراء الإفطار، إلا أنه لم يعد للبيت مرة أخرى، واتصلت الزوجه بأبنائها للبحث عنه، لكن دون جدوى، وفي النهاية جرى تحرير محضر تغيب في قسم الشرطة.

اتصال الشرطة

ومساء أمس الأول، تلقى الابن الأكبر اتصالا من المباحث تخبره بأنه جرى العثور على جثة تحمل نفس مواصفات في محيط مسجد السيدة زينب، والجثة محفوظة في مشرحة زينهم، وطلب منه الذهاب للتعرف عليها.

لم يخبر الابن والدته بالمكالمة التليفونية، وفضل الذهاب بمفرده إلى مشرحة زينهم حتى يتأكد من إذا كانت الجثة لوالده من عدمه.

التعرف على الجثة

وفي تمام الساعة العاشرة مساء أمس الأول، كان الابن داخل مشرحة زينهم يبلغهم أنه تلقى مكالمة من المباحث بشأن الجثة المجهولة التي جرى العثور عليها في محيط مسجد السيدة زينب.

وعلى الفور فتح عامل المشرحة الدفتر الخاص بدخول الجثث المجهولة وترقيمها، وإذ به يخبره أنه بالفعل توجد جثة تحمل رقم «7» مجهولة، جرى العثور عليها في محيط مسجد السيدة زينب.

دخل الابن خلف عامل المشرحة، وهو يطلب من الله أن تكون الجثة لشخص غير والده ، ووقف أمام درج الثلاجة وبفتحه، تعرف على والده.

وذهب الابن إلى القسم والنيابة، وأنهى إجراءات تصريح الدفن، ثم ذهب إلى والدته وأبلغها وكذلك أشقائه، وذهبوا جميعا إلى المشرحة واستلموا الجثمان، وجرى دفنه في مقابر العائلة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغا بالعثور على جثة مسن في محيط مسجد السيدة زينب، وبالفحص تبين العثور على جثة مجهولة الهوية لمسن في العقد السابع من العمر، وعدم وجود إصابات ظاهرية بها، وجرى نقلها تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بفحص بلاغات التغيب واستدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الواقعة واستلام الجثة للدفن.