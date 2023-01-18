أجابت نادية محمد، معلمة مادة اللغة العربية، عن تساؤل ما هو معنى كلمة أجل التي يبحث عنها طلاب الإعدادية اليوم؟ خاصة وأنها من الكلمات التي غالبا ما تتضمنها قطع النحو والإملاء، تزامناً مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

ما هو معنى كلمة أجل التي يبحث عنها الطلاب

وقال المعلمة عبر «الوطن»، إن كلمة أجل لها الكثير من المعاني، والمهم أولا تحديد موقعها من الجملة، وإلى ماذا تشير في القطعة، فهي قد تكون «نعم»، أي أن الشخص يتحدث إلى آخر أو يسال عن شيء، فيقول له المتلقي: «نعم»، مثل «أجل يا سيدي»، أي «نعم يا سيدي»، وقد تُستخدم للتوقير والتجليل، مثل «هذا الابن أجلَّ والده»، أي قدّره وعظّمه، وهنا تشير للتقدير والاحترام.

أضافت المعلمة، أن كلمة أجل قد يكون معناها «تأجيل»، إذا كان التشكيل الخاص بحرف «الجيم» مشددا، مثل «أجَّل الموعد»، وقد تشير إلى الموت، مثل «حان أجله»، أي جاء وقت وفاته، أو «انتهى أجله»، أي انتهت حياته، كما أنها قد ترمز إلى الإشارة لشخص، مثل فعلت هذا لأجله، أي من أجله، أو بسببه، وبالتالي فإن كلمة «أجل» دائما ما يكون معناها مرتبطا بالكلمة التي تليها، أو العبارة التي تتضمنها.

امتحانات الشهادة الإعدادية

انطلقت اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الحالي 2022/2023، في لجان امتحانية مؤمنة، وسط إجراءات احترازية ووقائية للحفاظ علي سلامة الطلاب والمعلمين.

وشددت المديريات التعليمية، علي الالتزام بضوابط الامتحانات، وأن تكون الوقت المخصص مناسب لحل جميع الأسئلة والإجابات، مشددة علي عدم اصطحاب الطلبه للهاتف المحمول واتخاذ الإجراءات حيال من يخالف ذلك.