حبس سيدة سرقت مبلغا ماليا ومشغولات ذهبية من داخل شقة بالأقصر 

أمرت جهات التحقيق في الأقصر بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة مبلغ مالي ومشغولات ذهبية من داخل إحدى الشقق السكنية، وطلبت سرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة التي شهدتها الأقصر، فقد كانت البداية عندما وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، بعرض إحدى السيدات مشغولات ذهبية للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتها الحقيقية، وبالانتقال والفحص أمكن ضبطها وتبين أنها ربة منزل مقيمة بمحافظة قنا، وبحوزتها «مبلغ مالي - مشغولات ذهبية مجهولة المصدر».

وبمواجهتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة الأقصر بأسلوب المغافلة، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قانونى يوضح العقوبة

من جهته، أوضح حسن شومان، المحامي بالنقض، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة؛ إذ نصت المادة 313 على أن «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة».

وأضاف «شومان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات».

وأشار إلى أنَّ المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».