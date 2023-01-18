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«القوى العاملة»: 3 طرق لتجنب الوقوع في فخ شركات التوظيف الوهمية

كتب:

رحاب عبدالراضي
09:02 م | الأربعاء 18 يناير 2023
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

يقع الكثير من الشباب في رحلة بحثهم عن فرص عمل مناسبة، في فخ إعلانات شركات التوظيف الوهمية، وتجنبا للوقوع ضمن ضحايا شركات التوظيف الوهمية، قدمت وزارة القوى العاملة، بعض النصائح للمواطنين لحماية أنفسهم، وشددت على ضرورة عدم التعامل مع الشركات المرخصة رسميًا وعددها 920 شركة فقط.

كيفية تجنب الوقوع في فخ نصب شركات التوظيف الوهمية

وذكرت وزارة القوى العاملة في بيان لها، نشر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه في حال وجود أي استفسارات يجب الاستعلام عن الشركات التي تعلن عن فرص عمل، من خلال القنوات الرسمية للوزارة، أو من خلال التواصل مباشرة مع الإدارة العامة للتشغيل الخارجي، أو الإدارة العامة لشؤون شركات إلحاق العمالة بالخارج، بديوان عام الوزارة «3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر» للتأكد من جدية فرص العمل المعلن عنها وقانونية الشركة.

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة القوى العاملة، أن المصريين العاملين بالخارج عليهم التواصل مع مكاتب التمثيل العمالي، إذا واجهتهم مشكلة أو أزمة خاصة بالعمل ومصادر دخلهم أو التعاقد، كما يمكنهم إرسال رسالة إلى الصفحة الرسمية لوزارة القوى العاملة على الفيس بوك.

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