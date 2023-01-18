رئيس «تنمية المشروعات»: الحكومة تعمل على تنمية اقتصاد يتسم بالتنافسية والابتكار

أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، أن تهيئة البيئة المناسبة لنمو مجال ريادة الأعمال تأتي على رأس أولويات الدولة توافقا مع أهداف مصر في التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تنمية اقتصاد متوازن يتسم بالتنافسية

وأوضح رحمي، خلال كلمته بفعاليات النسخة الثانية من مسابقة «المشروعات الناشئة Startup Power»، التي أطلقها جهاز تنمية المشروعات، أن الحكومة المصرية تعمل على تنمية اقتصاد متوازن يتسم بالتنافسية والتنوع ويقوم على الابتكار والمعرفة، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة الريادية تعتبر من أهم محاور الدولة لتحقيق هذه الرؤية، مضيفا أن الجهاز يعمل على تطوير الخدمات التي يقدمها لهذا القطاع من المشروعات بالتعاون والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة المعنية ومؤسسات القطاع الخاص وشركاء التنمية لدعم رواد الأعمال وأصحاب المشروعات.

تنفيذ رؤية طموحة لدعم وتمويل رواد الأعمال

وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن الجهاز يعمل على تنفيذ رؤية طموحة لدعم وتمويل رواد الأعمال، وأصحاب المشروعات الابتكارية بداية من تفعيل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي يمثل إنجازا حقيقيا للدولة المصرية لتهيئة المناخ الاستثماري والبيئة التشريعية اللازمة للتوسع في المشروعات الصغيرة بشكل عام، وإتاحة حزم متكاملة من الخدمات التمويلية والتسويقية والحوافز الضريبية وغير الضريبية وتيسير الإجراءات لتشجيع الشباب على إقامة من المشروعات الابتكارية بشكل خاص من خلال تقديم حوافز لتشجيع الابتكار من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة والمخططات والتصميمات، وكذا تقديم المساعدة الفنية والمالية لتسجيل براءات الاختراع، إضافة إلى إمداد هذه المشروعات بالتمويل اللازم والدعم التسويقي لاستمرارها ونجاحها.