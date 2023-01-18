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 تشييع جثماني أب وابنه ماتا غرقًا أثناء صيد السمك في ترعة ببني سويف

كتب:

عمرو رجب
09:27 م | الأربعاء 18 يناير 2023
 تشييع جثماني أب وابنه ماتا غرقًا أثناء صيد السمك في ترعة ببني سويف

شيع أهالي مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، جثماني أب وابنه، في جنازة مهيبة من مسقط رأسهما، عقب تأدية الصلاة عليهما بمسجد الشيخ غنيم بمدينة الفشن، وذلك عقب وفاتهما صباح اليوم، غرقًا في إحدى مواسير ترعة أبو شوشة بمركز الفشن جنوب المحافظة خلال محاولتهما صيد الأسماك، إذ اعتادا الصيد من مواسير مياه الترع خلال فترة السدة الشتوية، ونقلا إلى مشرحة المستشفى جثتين هامدتين تحت تصرف جهات التحقيق.

التصريح بدفن أب وابنه ماتا غرقا أثناء الصيد ببني سويف

وصرحت جهات التحقيق في مركز الفشن، بـ دفن الأب وابنه، عقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقلهما إلى مشرحة المستشفى المركزي، وتوقيع الكشف الطبي عليهما بمعرفة مفتش الصحة والذي أقر بعدم وجود شبهة جنائية في الحادث، وجرى الانتهاء من إجراءات الغُسل والصلاة عليهما بمسجد الشيخ غنيم، وتشييعهما إلى مثواهما الأخير بمقابر عائلتهما بشرق النيل.

تفاصيل حادث وفاة أب ونجله جنوب بني سويف

البداية كانت بتلقي اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية، إخطار من مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد وفاة أب وابنه في إحدى الترع بدائرة المركز خلال عملهما في صيد السمك، وجرى انتشال جثتيهما ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى المشرحة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة.

وتبين أن المتوفين هما: أحمد إبراهيم الصياد، 43 عامًا، وابنه صابر أحمد  22 عامًا، من أبناء مدينة الفشن جنوب بني سويف، حيث جرى تشييعهما إلى مثواهما الأخير وسط حالة من الحزن التي انتابت أهالي الفشن.

 

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