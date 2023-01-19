«صباح» تتبرع بـ«كليتها» لابنها لإنهاء معاناته: أغلى عندي من نفسي (صور)

في مشهد إنساني كامل تتجسد فيه تضحية الأم من أجل أبنها، قررت سيدة سكندرية تبلغ من العمر 59 عاما، إهداء ابنها الثلاثيني «كليتها» من أجل إنهاء آلامه التي استمرت لمدة 5 سنوات وصلت إلى حد الغسيل الكلوي، ولم تعبأ بخطورة العملية وما قد يصحبها من ضرر، كل ما شغل بالها هو أن ترى ابنها يستعيد حياته الطبيعية دون أي مشكلة.

القصة التي كانت بطلتها السيدة السكندرية، صباح ابراهيم، 59 سنة، التي قررت التبرع بكليتها لنجلها أحمد محمود، 31 سنة، خريج بكالريوس إدارة صناعية بعدما اشتد عليه الألم نتيجة الفشل الكلوي منذ كان ابن الـ26 عاما.

إصابة أحمد بالفشل الكلوي

سنوات من الألم خاضها الشاب السكندري ولم تفارقه والدته كل محطات علاجه حتى قررت أن تهبه جزءا من جسدها عسى يكون فيه الشفاء من أجل تعب بدء منذ خمس سنوات: «القصة بدأت لما صحيت يوم من النوم معرفتش أحط رجلي على الأرض وكانت وارمة جدا رحت للدكتور صنفني فشل كلوي بعد التحاليل والإشاعات طبعا»، هكذا تحت أحمد محمود عن بداية قصته.

وأضاف «محمود» لـ«الوطن»، أن هذه الفترة تحملت والدته المتاعب معه ولم تفارقه فكانت يد العون له من حيث الأكل والسند في كل أمور الدنيا: «وصلت لمرحلة التعب الشديد والإغماء وفضلت على الوضع دا 4 سنين اتعالج منه لغايت ما جالي دور كورونا كانت أصعب فترة في قصتي».

تسبب دور الكورونا الذي أصابه في انتكاسة كبرى تبعها غسيل كلوي، وما أصعب هذا الأمر: «فضلت اغسل سنة ونص وأمي من أول يوم غسلت فيه قالتلي أنا هتبرعلك وأنا رفضت، بقالي سنة ونص برفض لغايت أما تعبت خالص».

الأم أصرت على التبرع بالكلية

أصرت الأم على ضرورة التبرع بالكلي له من أجل إنقاذه من تلك الآلام وهو ما قبله مؤخرا، وعليه أجريت التحاليل اللازمة، وكان تعقيب والدته بسيط: «عمري ما أخاف على نفسي أكتر من خوفي على ابني، دا هو أغلى عندي من نفسي».

تلك الكلمات البسيطة عقبها رد من نجلها قائلا: «أنا لو فضلت أوصف قد ايه أنا بحب أمي مش هقدر أوصف، ربنا ما يحرمني منها ويديها الصحة يارب»، فيما طلب كلاهما من الجميع أن يدعون لهما بالشفاء العاجل، وذلك بعدما نجحت العملية وحاليا في حالة مستقرة.