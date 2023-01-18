دبلوماسيون: اجتماع «أبوظبي» يمنح العمل العربي زخما ويتوافق مع رؤية مصر

أجمع عدد من الدبلوماسيين المتابعين للاجتماع الأخوى فى أبوظبى على أن هذا الاجتماع له انعكاسات إيجابية كبيرة فيما يتعلق بالتعاون العربى - العربى أو تنسيق المواقف تجاه كثير من القضايا التى تشغل الشعوب العربية وفى مقدمتها الأزمة الروسية - الأوكرانية والقضية الفلسطينية وكذلك القضايا المرتبطة بالأمن والاستقرار العربى مثل ليبيا واليمن والصومال.

«حليمة»: تعزيز التعاون يتيح فرصة تشكيل قطب عربي أفريقي في مواجهة التحديات العالمية

فى هذا السياق، قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، لـ«الوطن»، إن العالم العربى خلال الفترة الأخيرة تأثر بكثير من الإشكاليات التى يمكن وصفها بـ«الثالوث المدمر» وهى الأزمة الروسية - الأوكرانية وتأثيرات التغيرات المناخية ومن قبل جائحة كورونا التى لا تزال تداعياتها مستمرة. وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق أن هذه الأزمات المدمرة فرضت مجموعة كبيرة وجديدة من التحديات التى تستوجب مزيداً من العمل العربى المشترك والتعاون من أجل مواجهتها، ومن هنا تأتى أهمية القمم المختلفة التى تشارك فيها مصر ومنها القمة مع الأردن وفلسطين أمس الأول بالقاهرة وأمس القمة مع دول الخليج والأردن فى أبوظبى.

ويرى السفير صلاح حليمة أن هذا التعاون وتعزيزه أمر تتحرك فيه مصر، ويمكن أن يساعدنا عليه الظرف الدولى، موضحاً أنه فى ظل تسابق القوى الدولية فى الوقت الحالى على الشرق الأوسط وأفريقيا يمكن من خلال التعاون العربى - العربى خلق قطب عربى قادر على التعامل مع هذه التحديات ويفرض على العالم التعامل معه وفق أسس مختلفة، كما أن هذا التعاون العربى - العربى لو امتد إلى النطاق الأفريقى، فإننا يمكن أن نكون أمام قطب عربى أفريقى، مؤكداً أن مصر مهتمة بهذا الأمر وتؤكد عليه فى القمم المختلفة. وأشار الدبلوماسى المصرى السابق إلى أن هناك بعض القضايا فى المنطقة العربية متعلقة بالأمن والاستقرار العربى مثل الأوضاع فى ليبيا واليمن والصومال وغيرها، وهذه الأوضاع تتطلب مزيداً من التنسيق والتعاون وصياغة المواقف، وهذا يضيف أهمية جديدة بالنسبة للاجتماع الذى عُقد فى أبوظبى، لأن دول الخليج العربى قوة مالية ومادية كبيرة، ومصر والأردن قوتان عربيتان مؤثرتان دبلوماسياً وسياسياً، وبالتالى التعاون بينها له أهمية كبيرة لصياغة مواقف عربية مشتركة وتقديم حلول تخدم قضايا المنطقة فى مواجهة التحديات.

وقال السفير صلاح حليمة أيضاً إن تعزيز التعاون العربى فى الوقت الحالى مهم على صعيد القضية الفلسطينية، وهى الملف الذى يعد من أهم ما يشغل العالم العربى حالياً فى ظل ما تشهده الأراضى المحتلة بعد وصول اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو لإهدار الحقوق الفلسطينية على نحو أكبر مما تم فى السنوات الماضية، وقد تم فى القاهرة أمس الأول التأكيد على الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلى والدفع نحو بدء مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس الشرعية وحل الدولتين، وهذا ما تؤكد عليه مصر فى أى محفل دولى، ويأتى اجتماع أبوظبى ليدعم ما جاء فى قمة القاهرة.

وفى ختام تصريحاته، أكد السفير صلاح حليمة أن الاجتماع فى أبوظبى يشكل دفعة كبيرة للتعاون العربى والعمل العربى المشترك، ويكسبه زخماً فى وقت تحتاج فيه الشعوب العربية إلى ذلك.

«الإسلامبولي»: التكامل مطلوب للتعامل مع تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية

بدورها، ترى السفيرة هاجر الإسلامبولى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن الدول العربية تحتاج إلى مثل هذه اللقاءات فى كل وقت، خصوصاً فى ظل تداعيات الأزمة الروسية - الأوكرانية، موضحة، لـ«الوطن»، أن الدول العربية لم تنحز لطرف فى الأزمة على حساب طرف لأن لديها قضية مركزية وهى القضية الفلسطينية والتى لا تتطلب خسارة أى طرف، ومن هنا عملت الدول العربية على عدم الانحياز لأى من أطراف الأزمة.

وقالت السفيرة هاجر الإسلامبولى إن الوضع الدولى الحالى أفرز كثيراً من الإشكالات التى تواجه كثيراً من الدول العربية، وبالتالى لا بد من تنسيق مواقف ونقاشات على المستوى العربى لمواجهة هذه التحديات، مشيرة إلى أن هناك بعض الدول العربية حققت لها الأزمة الروسية - الأوكرانية مكاسب، وبالتالى، وفقاً لها، ليس هناك ما يمنع من أن تقوم هذه الدول بدعم الشعوب العربية المتضررة، جرَّاء ارتفاع أسعار الطاقة والأوضاع الاقتصادية العالمية.

«هريدى»: الدول العربية معنية بإجهاض مخططات الحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين

من جهته، قال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اجتماع القاهرة أمس الأول ولقاء أبوظبى أمس، يؤكدان أن الدول العربية معنية بتبنى سياسة واضحة لإجهاض مخططات الحكومة الإسرائيلية الحالية للقضاء على أى احتمال لتسوية القضية الفلسطينية. وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال اتصال هاتفى لـ«الوطن»: «بغض النظر عن مواقف الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، الدول العربية ملتزمة بعملية السلام وبقرارات الأمم المتحدة التى تمثل الإطار الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية وتسوية الصراع العربى - الإسرائيلى، ورفض أى حجج أو تبريرات أو مواقف إسرائيلية تدعى أنه لا يوجد احتلال إسرائيلى للضفة الغربية».

ولفت السفير حسين هريدى إلى أن اجتماع القادة فى أبوظبى اجتماع غير رسمى، أى دون جدول أعمال، وسيتم خلاله تبادل وجهات النظر فى القضايا التى تهم العالم العربى ومن بينها القضية الفلسطينية.

وحول ما إذا كان اللقاء يمثل تمهيداً لقمة عربية، قال مساعد وزير الخارجية الأسبق: «هذا أمر متروك للقادة العرب، فقد كانت هناك قمة دورية فى الجزائر واتخذت فيها قرارات تتعلق بالوضع الفلسطينى»، أما بخصوص أن تكون هناك قمة غير عادية يقررها القادة العرب، فيرى «هريدى» أن هذا الأمر يعود إلى تقديراتهم وحسب المعلومات المتاحة لديهم، وكل ما نستطيع قوله أن الدول العربية مطالبة باتخاذ موقف حازم وحاسم وقاطع فى مواجهة الحكومة الإسرائيلية الحالية، وأن يدرك «نتنياهو» أنه لن يحدث أى تطبيع مع الدول العربية كما يرجو إلا بالتوقف عن هذه الممارسات ووجود حل للقضية الفلسطينية.