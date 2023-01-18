الشروط الجديدة للمقبلين على الزواج 2023 في آخر مقترح برلماني

الشروط الجديدة للمقبلين على الزواج 2023، يرغب في معرفتها عدد كبير من المواطنين، نظرا إلى وجود مقترح برلماني قدمته النائبة هالة السعد، وكيل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، ليصبح بذلك أول مقترح بقانون ينظم عملية الفحص الطبي قبل الزواج.

الشروط الجديدة للمقبلين على الزواج 2023

ووفقا لما جاء في المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المقدم للبرلمان، فإن الشروط الجديدة للمقبلين على الزواج 2023، هي:

ـ إلزام المقبلين على الزواج من الفتيات والشباب بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة من أجل الكشف عن المرض الوراثي أو المعدي، لحماية الأجيال الجديدة من الأمراض الوراثية، بالإضافة إلى حماية الزوج والزوجة من خطر انتقال الأمراض المعدية بين الأزواج، إذ أشارت النائبة في مشروعها إلى أن إجراء الفحوصات يكشف الإصابة بالأمراض المعدية.

ـ وفي حالة النتائح السلبية، يحصل الطرفان على شهادة بالموافقة، لاستكمال إجراءات الزواج، أما في حالة كانت النتائج إيجابية، يحول الطرفان لأقرب مركز تابع لوزارة الصحة، من أجل الحصول على التوعية اللازمة للطرفين، وأكد مشروع القانون، أنه حال اكتشاف وجود مرض معدٍ، يحول الطرف المصاب إلى أحد المراكز الصحية المتخصصة لتقديم المساعدة ولا يحصل على شهادة الموافقة لإتمام الزواج.

ـ ونص مشروع القانون الذي قدمته النائبة هالة السعد على أن عملية الفحص الطبي قبل الزواج ينظمها وحدة متخصصة ومتكاملة بوزارة الصحة تنشأ تحت مسمى «وحدة الفحص الطبي قبل الزواج».

لا يجوز توثيق عقد الزواج دون الشهادة الطبية

ـ كما تضمن وضع مشروع القانون شرط الخضوع للفحص الطبي قبل الزواج، لجميع الأشخاص التي تعقد عقد الزواج بجمهورية مصر العربية سواء كانوا مصريين أو أجانب.

ـ وأشار مشروع القانون إلى أنه لا يجوز إبرام عقد الزواج أو ثوثيقه دون الحصول على الشهادة المشار إليها في مشروع القانون، والتي تفيد خلو الزوجين من الأمراض المعدية أو الوراثية.