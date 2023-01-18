صرف مكافآت تقييم أداء للعاملين بشركة مياه الدقهلية

عقدت شركة مياه الدقهلية، جمعيتها العامة عبر تقنية الفيديو كونفراس اليوم، برئاسة المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بحضور المهندس خالد نصر، رئيس شركة مياه الدقهلية، وأعضاء مجلس الإدارة، وأعضاء الجمعية العمومية، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

عقد الجمعية العمومية لـ«مياه الدقهلية»

بحسب بيان شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، ناقشت الجمعية العمومية القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالي المنتهى فى 30/6/2022.

واستعرضت الجمعية العامة، جدول الأعمال وتقرير تقييم الأداء للشركات التابعة، وملاحظات مراقبي الجهاز المركزي للمحاسبات.

صرف مكافآت تعادل 15 شهرا

وافقت الجمعية على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية، عن العام المالي المنتهى فى 30/6/2022، وصرف مكافآت تقييم الأداء للعاملين عن العام المالي 2021/2022 تعادل 15 شهرا من الراتب الأساسي للعامل فى 30/6/2018، مع خصم قيمة ما تم صرفه تحت حساب تلك المكافأة فى المناسبات «عيد الأضحى المبارك- عيد الفطر المبارك- المدارس- شهر رمضان المعظم- المولد النبوي الشريف»، وفقاً للقواعد المنظمة للصرف.