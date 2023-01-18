%99 من طلاب الأول الثانوي أدوا الامتحان إلكترونيا والإعدادية هادئة بالسويس

الهدوء سمة امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي بمحافظة السويس، في يومها الأول، بينما شهدت امتحانات الصف الأول الثانوي، أداء 99% من الامتحانات إلكترونيا.

وقال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس، في تصريحات لـ«الوطن»، إن غرفة العمليات الرئيسية في مديرية التربية والتعليم، لم تتلق أي شكاوى من الـ800 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة، مشيرا إلى أن الهدوء كان سمة اليوم الأول، حيث أدى 14600 طالب وطالبة الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، لافتا إلى أن غرفة العمليات منعقدة على مدار الساعة.

99% أدوا امتحانات الصف الأول الثانوى إلكترونيا

وتابع عمارة أن امتحانات الصف الأول الثانوي شهدت تمكن 99% من المتقدمين لأداء الامتحان اليوم، من إتمام الإجابة على أسئلة الامتحان إلكترونيا في مادتي الأحياء والتاريخ.

وأكد أن هناك متابعة للجان المختلفة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، والالتزام بتنفيذ جميع تعليمات الإدارة العامة للامتحانات داخل اللجان، ونبه على رؤساء اللجان بعدم دخول أي طالب بهاتف محمول، والمرور على الكشف بالعصا الكهربائية على الأجهزة قبل دخول اللجنة.