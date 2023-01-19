«من القاهرة إلى أبوظبي الأولوية للعمل المشترك».. قناة إكسترا نيوز تبرز ملف «الوطن»

عرض برنامج «هذا الصباح»، الذي يقدّمه الإعلامي باسم طبانة، المُذاع على قناة إكسترا نيوز، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالاجتماع العربي الذي استضافته العاصمة الإماراتية أمس، بعنوان «من القاهرة إلى أبو ظبي.. الأولوية للعمل المشترك»، وآخر حول عيد الغطاس للأخوة الأقباط، بعنوان «الغطاس: عيد مسيحي بطعم مصري».

تنسيق عربي مشترك

وقال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إنّ الاجتماع العربي في الإمارات أمس، يأتي في إطار التنسيق العربي المشترك في كل القضايا، مشيرًا إلى أنّه خلال الفترة الماضية، كان هناك العديد من اللقاءات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي مع القادة العرب ودول الخليج العربي، مثل القمة الصينية العربية في السعودية، وقبلها القمة الأمريكية بحضور جو بايدن ورؤساء دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق وغيرهم، وصولًا إلى الاجتماع العربي أمس.

مواجهة التحديات العربية

وأضاف «عفيفي»، خلال حواره لبرنامج «هذا الصباح»، أنّ هناك تنسيق عربي مشترك خلال السنوات الماضية من أجل توحيد الرؤى، حيث يوجد العديد من التهديدات والتحديات التي تواجه المنطقة العربية في الوقت الحالي.