ضبط 18 متهما بالاتجار في المخدرات بأسيوط

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة منفلوط بمحافظة أسيوط، أسفرت عن ضبط 28 قطعة سلاح ناري، عبارة عن 13 بندقية آلية – 5 بنادق خرطوش - 10 فرد محلي – 11 خزينة متنوعة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 18 متهما، لـ7 منهم معلومات جنائية.

كما أسفرت الحملات، عن ضبط 4 قضايا اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من مخدري الحشيش والشابو بحوزة 4 متهمين لأحدهم معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 605 أحكام قضائية متنوعة، واتخذت الإجراءات القانونية. وجار استمرار الحملات.