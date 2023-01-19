جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي في السويس.. عام ومهني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول، للإعدادية العامة والمهنية، تبدأ خلاله اللجان في التاسعة صباحاً يوم السبت استكمالاً لامتحانات الإعدادية

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي العام

وبحسب إعلان مديرية التربية والتعليم فإن جول إمتحانات الصف الثالث الإعدادى كما يلى

السبت 21 يناير: دراسات اجتماعية لمدة ساعتين

الأحد 22 يناير: امتحان اللغة الأجنبية لمدة ساعتين

الإثنين 23 يناير: فترة أولى مادة الجبر لمدة ساعتين ثم التربية الفنية ومدتها ساعتين

الثلاثاء 24 يناير: امتحان الهندسة ومدة اللجنة ساعتين ثم الفترة الثانية الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة واحدة

الأربعاء 25 يناير: العلوم لمدة ساعتين

جدول امتحانات الإعدادية المهنية في السويس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس جدول المهنية كالتالي:

السبت 21 يناير: فترة أولى اللغة الأجنية مدتها ساعة ونصف، ثم الفترة الثانية التربية الفنية ومدة اللجنة ساعة ونصف.

الأحد 22 يناير: فترة أولى درسات اجتماعية مدتها ساعة ونصف، وفترة ثانية التربية الدينية ومدتها ساعة ونصف.

الإثنين 22 يناير: العلوم فترة أولى مدة اللجنة ساعة ونصف، ثم مادة المجال الزراعة للبنين والتدبير المنزلي للبنات ومدتها ساعة واحدة.

الثلاثاء 24 يناير: مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف، ثم مادة التكنولوجيا فترة ثانية لمدة ساعة