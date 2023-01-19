إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي بحاجز خرساني بسوهاج

شهد الطريق الزراعي ناحية جزيرة شندويل شمال سوهاج، اليوم الخميس، حادث تصادم سيارة ملاكي بحاجز خرساني، كان يستقلها عدد من الأشخاص ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بينهم حالة خطرة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

إخطار مدير أمن سوهاج

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارًا يفيد بتصادم سيارة على الطريق الزراعي في دائرة مركز جزيرة شندويل ووجود حالات إصابة.

اصطدام بحاجز خرساني

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين أثناء قيادة «ا. م. م» السيارة ملاكي اختلت عجلة القيادة في يده واصطدم بحاجز خرساني ما أدى إلى انقلاب السيارة على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة 3 أشخاص، وجرى الدفع بسيارة إسعاف وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.