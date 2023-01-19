نجاح جراحة معقدة لتغيير قوس الشريان الأورطي بجامعة عين شمس.. استمرت 12 ساعة

أجرى الفريق طبي مصري بالمستشفيات الجامعية بجامعة عين شمس، بالتعاون مع الفريق الطبي الإنجليزي، جراحة معقدة وناجحة لتغيير قوس الشريان الأورطي وتركيب دعامة في الشريان الأورطي النازل لمريض يبلغ من العمر 44 عاما، واستمرت الجراحة التي تعد الأولى التي تتم بمستشفيات جامعة عين شمس لمدة 12 ساعة داخل غرفة العمليات.

توسيع قاعدة التعاون مع كبريات المستشفيات العالمية

وأجرى الجانبان اجتماعا ختاميا موسعا ضم أعضاء الفريقين لتقييم نتائج التعاون في مثل هذه الجراحات ومناقشة الخطوات المستقبلية، وذلك ضمن برنامج الزيارة الثالثة للفريق الطبي الإنجليزي من مستشفيات رويال برومبتون وهارفيلد لأكاديمية القلب بمستشفيات جامعة عين شمس، وفي إطار بروتوكول التعاون المبرم بين مستشفى أمراض وجراحات القلب بجامعة عين شمس ومستشفى رويال برومبتون الإنجليزي.

ومن جهته، أوضح الدكتور علي الأنور، عميد كلية طب عين شمس ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن جامعة عين شمس ومستشفياتها حريصة على توسيع قاعدة التعاون مع كبريات المستشفيات العالمية والمؤسسات الطبية ذات السمعة الدولية، بما يسمح بتبادل الخبرات وجلب أحدث الوسائل العلاجية والإمكانات الطبية التي تنعكس على رفع كفاءة الرعاية الصحية المقدمة للمواطن المصري، خاصةً في ظل التوجيهات الرئاسية بإيلاء القطاع الصحي أكبر قدر من الاهتمام لتحسين جودة الحياة للمواطن المصري في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.

و أشار الدكتور طارق يوسف، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أن التعاون مع مستشفيات رويال برمبتون يشمل كذلك تبادل الخبرات في مجال التدريب للكوادر الطبية وصغار الأطباء والتمريض، وهو ما يصب في صالح المنظومة الصحية في مصر بوجه عام وفي مستشفيات جامعة عين شمس بوجه خاص، خاصة أننا نعمل بكل دأب للانتهاء من المشروع القومي «مدينة عين شمس الطبية».

بروتوكول التعاون يستمر على مدى 5 سنوات

وفيما يخص حالة المريض، أكد الدكتور محمد الغنام مدير مستشفى أمراض وجراحات القلب والأوعية الدموية بجامعة عين شمس، أن حالة المريض مستقرة وبدأ ممارسة الحياة الطبيعية بدرجة كبيرة، وهو حاليا في غرفة الرعاية المركزة وتم فصله عن جهاز التنفس الصناعي.

وأضاف أن هذا النجاح جاء ثمرة تعاون بين الجانبين المصري والإنجليزي من خلال بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه ليستمر على مدى 5 سنوات، لافتا إلى أننا بصدد الإعداد لزيارة مرتقبة لفريق طبي من جامعة عين شمس لمستشفى رويال برمبتون في مارس المقبل.