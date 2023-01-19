إعدام 216 كيلو أغذية متنوعة وتحرير 46 محضر جنح وغلق 20 منشأة بالسويس

تواصل السويس، حملات الرقابة على الأغذية في أسواق المحافظة المختلفة، إذ شن مكتب المراقبة على الأغذية بمديرية الصحة بالسويس، حملة جديدة أسفرت عن إعدام كميات من الأغذية وتحرير عدد من المحاضر.

إعدام 216 كيلو أغذية متنوعة

وأوضح الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان، أنّ مديرية الصحة بالسويس، أعدمت 216 كيلو جرام أغذية متنوعة و90 لتر مشروبات غازية، 10 لترات زيت قلية، وذلك من خلال استهداف منشآت تقدم الغذاء بمناطق متفرقة بالمحافظة، ومخازن لتجارة الجملة ومخازن توزيع المشروبات الغازية ومصانع للأغذية.

وتابع «الحفناوي» من خلال بيان مديرية الصحة، أن الحملة استهدفت أيضًا المرور على عدد من المطاعم والمخابز ومحلات السوبر ماركت وبعض الفنادق بالعين السخنة.

تحرير 46 محضرًا والتوصية بغلق 20 منشأة

والحملات أسفرت أيضًا، عن تحرير 26 محضرًا لعدم وجود شهادة صحية، و20 محضر جنح لعدم نظافة تداول الأغذية، والتوصية بالغلق الإداري لـ 14 منشأة، وغلق 6 منشآت لتسببها في خطر داهم على الصحة العامة، بالإضافة إلى سحب 22 عينة لتحليلها بالمعامل لاستبيان مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات

وأكد استمرار تنظيم الحملات الرقابية على الأغذية بقيادة الدكتورة ماري صبحي مدير عام الشؤون الوقائية والرعاية الأساسية، وبإشراف الدكتورة هبة الله فاروق مسؤول مراقبة الأغذية وسيد مصطفى مراقب أول الأغذية بمديرية الصحة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وتكليفات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بتكثيف حملات الرقابة على الأغذية لضمان وصول منتجات غذائية آمنة للمواطنين.