رجل يبحث عن صديقه بعد فراق 23 عاما: «ماكنتش أعرف أنه اللقا الأخير»

الحنين للماضي والبحث عن تغيير الواقع والتفتيش عن ما يسعده، يدفع الشخص أحيانًا إلى محاولة البحث عن صديق قديم لم يره منذ سنوات عديدة تتخطى حاجز الربع قرن، وهذا ما فعله محمود عمر، فبعد فراق منذ عام 2000، لم يلتقٍ بصديق مُقرب له أثناء الدراسة الجامعية، حيث عاشا مع بعضهما لفترة، ثم افترقا دون أن يفكر أحدهما في الظروف، وفي عام 2023، عاد أحدهما للبحث عن الآخر.

«محمود» من كوم حمادة بمحافظة البحيرة، عمره 43 عامًا، كان يدرس بكلية التربية الرياضية جامعة حلوان، وكان له صديق اسمه عيد عمر صادق، من بني مزار بمحافظة بني سويف، درسا معًا خلال أيام الجامعة، وفي آخر يوم في الحياة الجامعية، يوم التخرج، ودّعا بعضهما، ولم يلتقيا ثانية، بحسب حديث «محمود» لـ«الوطن»: «مكناش نعرف إن ده آخر لقاء بينا، كان عندنا أمل في التواصل لكن محصلش».

«محمود» عاد للبحث عن صديقه بعد 23 عامًا من الفراق

لم ينس «محمود» صديقه «عيد» طيلة السنوات الماضية، ولكن ظروف الحياة ألهته، ودفعه الحنين للماضي والاشتياق إلى البحث عنه مرة ثانية، فنشر عبر صفحات محافظة بني سويف ومركز بني مزار صورة صديقه واسمه، وطلب لمن يعرفه بأن يرسل رقم هاتفه أو حتى معلومات عن عنوانه، وفقا له: «أحيانًا تشتاق للماضي عندما تجد الحاضر مؤلم، التواصل مع ذكريات الماضي يشعرك بالسعادة المفقودة في الحاضر».

«محمود»: أتمنى أن أجد صديقي

في عام 2000، لم يكن هناك انتشار للهواتف محمولة يمكن التواصل مع خلالها، ولم يظهر الهاتف الأرضي في جميع البيوت، وفقا لـ«محمود»: «التليفون المحمول مكنش منتشر وقتها، أنا شخصيًا كنت بكلم أهلي على تليفون جيران في آخر الشارع، كان الموضوع صعب، ومكنش ينفع أدي فون الجيران لحد»، متمنيا أن يجد صديقه مرة أخرى: «لا أعرف شيئًا عنه سوى اسمه وإنه من بني مزار وخريج تربية رياضية جامعة حلوان عام 2000 وصوره له».