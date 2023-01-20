مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث مروري بقنا

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق سفاجا - قنا مساء الخميس، وجرى استدعاء سيارات الإسعاف، ونقل المصابين إلى المستشفى، وإيداع الجثة بثلاجة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة لحين التحقيقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار المتابعة.

تفاصيل مصرع شخص وإصابة آخرين

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطار بحادث انقلاب سيارة ملاكي في الكيلو 75 طريق «سفاجا - قنا» وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر، وتم الدفع بأكثر من سيارة اسعاف لموقع الحادث.

وتبين مصرع شخص وإصابة 2 آخرين من وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي، وتراوحت حالة المصابين بين مستقرة وخطيرة وتم عمل الإسعافات الأولية لهم وجار عمل اللازم.

مصرع 3 أشخاص بطرق سفاجا قنا

وشهد طريق سفاجا قنا، الخميس، حادثًا آخر إثر انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 40 طريق قنا وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة وتم نقل الجثث إلى مستشفى قنا العام وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.