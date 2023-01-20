انتشال جثمان شاب غرق في ترعة بالإسكندرية بعد 5 أيام من البحث

تمكنت قوات الإنقاذ النهري مدعومة بفريق غواصين الخير، من انتشال جثمان شاب يدعى كريم محمد فاروق، يبلغ من العمر 17 سنة، لقي مصرعه غرقا في ترعة بالإسكندرية، وذلك بعد 5 أيام من البحث عنه.

بدأت الواقعة حين تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطاراً بغرق شاب في ترعة بمنطقة العوايد شرق الإسكندرية، يوم 15 يناير الجاري.

التقلبات الجوية حالت دون إنقاذه

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري مدعومة بفريق غواصين الخير المتطوعين لانتشال جثمان الشاب، إلا أن التقلبات الجوية وقتها حالات دون إنقاذه اونتشاله، رغم تكثيف جهود البحث.

تفاصيل غرق شاب في الإسكندرية

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير في الإسكندرية، إنه تم انتشال جثمان الشاب الذي لقي مصرعه غرقا في الإسكندرية فجر اليوم الجمعة، وذلك بعد 5 أيام من البحث، إذ غرق 15 يناير الجاري.

وأضاف «المالحي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الشاب يدعى كريم محمد فاروق محمد، 17 سنة، وغرق في ترعة أسفل كوبري مشاة المهاجرين بعد كوبري العوايد شرق الإسكندرية.

تحذير من «غواصين الخير»

وأكد أنه تم تكثيف البحث عن الغريق على مدار الأيام الماضية، إلا أن صعوبة البحث في المياه الراكدة بجانب التقلبات الجوية الشتوية، وقفت عائقا أمام جهود إنقاذه أو انتشال جثته سريعا.

وحذر قائد فريق غواصين الخير، المواطنين من السباحة في البحر أو الترع شتاء، حيث توجد صعوبة في إنقاذ حالات الغرق في تلك الآونة، مطالبا الجميع بتوخي الحذر حفاظاً على سلامتهم.