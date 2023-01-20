رحلة محمد التاجي مع التمثيل.. فشل باختبار «الفنون المسرحية» وتألق في 130 عملا

مسيرة فنية حافلة بدأها الفنان محمد التاجي، منذ أواخر السبعينات، قدم خلالها عشرات الأدوار الثانوية، ومؤخرا، خضع «التاجي» لعملية جراحية بالقولون، ما أثار قلق محبيه، وحرص الجمهور على الاطمئنان على حالته الصحية، كما حرص هو على طمأنة الجميع على صحته عقب خروجه من المستشفى.

معلومات عن محمد التاجي

ونرصد أبرز المعلومات عن التاجي، بعد خضوعه لجراحة في القولون، وكذلك أبرز أعماله الفنية.

- أجرى محمد التاجي جراحة في القولون، يوم الأربعاء الماضي، ولم تكن هذه هي العملية الأولى، فخلال العام الماضي خضع لعملية جراحية بسبب المرارة.

- بدأ التمثيل في عامه الـ21، ولم ينجح في اختبارات معهد الفنون المسرحية، واتجه إلى كلية الحقوق، وكان يمارس التمثيل على مسرح المدرسة الثانوية.

- مسرحية «المتزوجون» كانت نقطة انطلاقه، وكان أول عمل تليفزيوني له، مع المخرج محمد فاضل، بعنوان «خط عرض 43».

شارك في 130 عملا فنيا

- يصل رصيد أعمال محمد التاجي، الفنية، إلى ما يقرب من 130 عملاً فنياً، منها مسلسلات: «زيزينيا، جبل الحلال، فلانتينو، الأب الروحي، الحصان الأسود، يونس ولد فضة، أريد رجلا، الزيني بركات، بوابة الحلواني».

- أكثر فنان عمل معه هما نور الشريف وصلاح السعدني، كما شارك «التاجي» في أفلام «الجزيرة 2، عفريت النهار، سواق الهانم، أرض الأحلام، الراقصة والسياسي، آخر الرجال المحترمين».

مشاركة محمد التاجي في السباق الرمضاني

- تكثر مشاركة محمد التاجي في السباق الدرامي الرمضاني، حيث شارك، في موسم مسلسلات رمضان 2020، بـ3 أعمال، هي: «لعبة نيوتن»، و«ملوك الجدعنة» و«لحم غزال»، وفي رمضان الماضي شارك في عملين «فاتن أمل حربي» و«دايما عامر».

- شارك مؤخرا في فيلم «واحد تاني»، بطولة النجم أحمد حلمي، ويشارك في تصوير مسلسل «الصندوق الغامض»، رغم إجراء العملية الجراحية، إلا أن التزامه بالعقد يمنعه من الراحة بالمنزل.