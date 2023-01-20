ضبط 55 ألف مخالفة مرورية متنوعة في 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (55642) مخالفة مرورية متنوعة.

مخالفات مرورية متنوعة

(16120) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(381) مخالفة السير بدون تراخيص.

(31) مخالفة موقف عشوائي.

(34) مخالفة شروط التراخيص.

اتخاذ الإجراءات القانونية

تتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.