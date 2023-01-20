ضبط شخصين لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل عقار بالقاهرة

كشفت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام بعض الأشخاص بالشروع بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

تفاصيل واقعة التنقيب عن الآثار

وحسب بيان وزارة الداخلية، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار المشار إليه وتم ضبط (شخصين، مقيمين بدائرة القسم) حال تواجدهما بغرفة شقة بالطابق الأرضي وعثر بحوزتهما على الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار.

اعترافات المتهمين بالتنقيب عن الآثار

وبمواجهتهما اعترفا بشروعهما بالتنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.