القبض على مسجل خطر ونجله أثناء توزيع المخدرات في المعصرة 

تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من ضبط كمية من مسحوق الآيس المخدر، وعدد من الأقراص المخدرة، بحوزة مسجل خطر ونجله، ويقيمان في دائرة قسم شرطة المعصرة، كما عثرت معهما على مبلغ مالي وسلاح أبيض وميزان حساس وهاتفين محمولين.

وبمواجهتهما، أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، كما أشار إلى استخدام الهاتفين لتسهيل التواصل مع عملائهما، بالإضافة لحيازة السلاح بقصد حماية نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين.