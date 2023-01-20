القبض على مسجل خطر ونجله أثناء توزيع المخدرات في المعصرة
كتب:
محمد بركات
12:46 م | الجمعة 20 يناير 2023
صورة أرشيفية
تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من ضبط كمية من مسحوق الآيس المخدر، وعدد من الأقراص المخدرة، بحوزة مسجل خطر ونجله، ويقيمان في دائرة قسم شرطة المعصرة، كما عثرت معهما على مبلغ مالي وسلاح أبيض وميزان حساس وهاتفين محمولين.
وبمواجهتهما، أقرا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، كما أشار إلى استخدام الهاتفين لتسهيل التواصل مع عملائهما، بالإضافة لحيازة السلاح بقصد حماية نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين.