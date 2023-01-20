دراسة لـ«تنمية المشروعات»: اكسب 1.6 مليون جنيه سنويا من ماكينات تشكيل المعادن

تتجه الدولة المصرية للتصنيع وتوطين صناعات محلية بهدف زيادة الصادرات وتدفقات النقد الأجنبي، وما سيترتب عليه من معالجة عجز الموازنة والميزان التجاري، ما دفع الجهات المعنية بتكثيف جهودها لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

ووفقاً لدراسة جدوى صادرة عن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، فإنَّ إقامة مشروع لتصنيع ماكينات قص الصاج والدرفلة قادر على تحقيق أرباح سنوية مرتفعة وتوفير فرص عمل للشباب.

مشروع إنتاج ماكينات تشكيل المعادن يشغِّل 10 عمال

وأفادت الدراسة الحكومية، بأنَّ مشروع تصنيع ماكينات القص والدرفلة الواحد يساهم في تشغيل 10 عمال على الأقل بصفة منتظمة، وبالتالي زيادة متوسط دخول الأفراد، فيما لا تتجاوز التكاليف الاستثمارية للمشروع 555 ألف جنيه.

وتابع الجهاز في دراسته، «يمكن تمويل 65% من التكاليف بقروض البنوك المحلية بضمان المشروع وذلك في إطار مبادرات البنك المركزي المصري بفائدة تناقصية والسداد على مدة طويلة».

1,6 مليون جنيه أرباح مشروع إنتاج ماكينات «القص» و«الدرفلة»

وتوقعت دراسة الجدوى، وصول الأرباح السنوية لمشروع تصنيع ماكينات قص الصاج إلى 500 ألف جنيه، وأن تواصل الأرباح النمو لتقترب من 1,6 مليون جنيه سنوياً بنهاية العام الخامس للمشروع.

كما أشارت إلى ارتفاع العائد الداخلي للمشروع والذي يتجاوز 4 أضعاف النفقات ليغطي مشروع تصنيع الماكينات تكاليفه الاستثمارية خلال عام تقريباً من بدء التشغيل.

وأكد الجهاز على أهمية المشروع واحتياج السوق المحلية له وعدم وجود معوقات تسويقية أو بيعية، كما أنَّ القدرة الشرائية لشراء الماكينات جيدة، ويكثر الطلب عليها من تجار الجملة بالمحافظات، ناصحاً المنتج بالاهتمام بـ «الجودة» و«انخفاض السعر» لتحقيق أفضل المبيعات الممكنة.

ووفقاً للدراسة، صاحب مشروع إنتاج «ماكينات متعددة الأغراض»، لن يحتاج عدد وأدوات غير «مخرطة» و«مثقاب» و«مقص» و«فريزه» وعدد يدوية بسيطة مثل «اسطمبات» التقطيع والتشكيل، بجانب خامات مثل «علب طلاء» و«عمود صلب» وألواح «كونتر» و«موسكي»، وبالتالي فهي رخيصة ومتوفرة بالبيئة المحيطة ويمكن التصنيع محلياً بأبسط الخامات والأدوات.

يشار إلى إنتاج ماكينات القص والثني والدرفلة، صناعة مهمة تحتاجها السوق المصرية لعمليات تشكيل الصاج الهام للصناعات الصغيرة، وعند إنتاجها محلياً بدلاً من الاستيراد سنوفر العملة الصعبة كما ستلاقي إقبالا كبيرا عند الاهتمام بالجودة والسعر، وقيامها بـ 3 عمليات منفصلة سيساهم في توفير ثمن 3 ماكينات منفصلة بجانب توفير المساحة.