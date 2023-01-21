الجنايات تستكمل محاكمة 4 متهمين بقتل الطفلة «جنى» في بولاق الدكرور

تستكمل الدائرة 12 جنايات، بمحكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، جلسة محاكمة 4 متهمين بقتل الطفلة المجني عليها «جنى» في منطقة بولاق الدكرور، وإخفاء جثتها داخل غرفة صرف صحي بمنطقة كرداسة.

استدراج الطفلة وقتلها

وبعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيق في القضية رقم 1299 سنة 2021 جنايات مركز كرداسة، وجهت للمتهمين «مصطفى. ف»، 20 عامًا، طالب بكلية الحقوق جامعة القاهرة، و«محمد. ع»، 16 عامًا، حاصل على الإعدادية»، و«محمود. ع»، 28 عامًا، عامل، و«عبدالعزيز. ف»، 23 عامًا، عامل، تهمة قتل الطفلة المجني عليها «جنى. ع»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بعد أن استدرجوها من أمام منزلها بدائرة القسم.

اختيار المسكن لإتمام الجريمة

وأضافت تحقيقات النيابة العامة، أن كلا من المتهميّن الأول والثاني اختاروا المسكن الذي يقطن فيه المتهم الأول وأعدا عدتهما لارتكابهم الواقعة، وبعد أن رأوا الطفلة أثناء عودتها للمنزل تم استدراجها إلى داخل المسكن، ثم قاموا بلف رباط حول عنقها واعتصر بيديه الرباط، حتي لفظت الضحية أنفاسها الأخيرة وذلك حسب تقرير الصفة التشريحية.

وحسب تحقيقات النيابة العامة أيضا، قام المتهمين الثالث والرابع بمساعدة الأول والثاني بعد أن علما بارتكابهما لجريمتهما على إخفاء جثة المجني عليها داخل غرفة صرف صحي في منطقة كرداسة، ولم يبلغا عن الجريمة.