مصر تستعد للمشاركة في 7 معارض سياحية خلال فبراير ومارس 2023

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن هيئة تنشيط السياحة ستشارك في 7 معارض خلال شهري فبراير ومارس المقبلين بينهم معرض برلين أهم معرض سياحي في العالم.

1- معرض فيسبو

وأضافت خلال المنشور الذى تم تعميمه على كافة المنشآت الفندقية أن جدول مشاركات وزارة السياحة والآثار بالمعارض الدولية خلال شهرى فبراير ومارس سيبدأ بمعرض «فيسبو»، والذى سيقام بمدينة زيورح السويسرية خلال الفترة من 2 إلى 5 فبراير المقبل، وهو أهم وأقوى معرض مهنى وجماهيرى فى سويسرا حيث يبلغ عدد العارضين به أكثر من 600 عارض يمثلون أكثر من 50 دولة، كما يتجاوز عدد زواره الـ 65 ألف زائر.

2- معرض الـbit

وأوضحت الغرفة أن الهيئة تشارك أيضا خلال شهرى فبراير ومارس 2023 ، بمعرض الـ«bit» بمدينة ميلانو الإيطالية والمقام خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير المقبل وذلك بجناح مساحته 100 متر مربع ، موضحة أن هذا المعرض يعتبر أهم بورصات السياحة فى السوق الإيطالى وتعتبر هذهالنسخة من المعرض هى الدورة الـ 41 ،ويشارك بالمعرض نحو 79 دولة، كمايبلغ عدد العارضين به 1500 عارض.

3- معرض برلين السياحي

وأشارت الغرفة إلى أن الهيئة تستهل مشاركتها خلال شهر مارس بالمشاركة بأكبر معرض سياحي في العالم وهو معرض «itb» الذي سيقام بمدينة برلين الألمانية خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس المقبل وتشارك به مصر بجناح مساحته 1200 متر، لافتة إلى أن المعرض هو أهم المحافل الدولية التي يلتقي فيها العاملون بالسياحة على مستوى العالم حيث يشارك بالمعرض 180 دولة ويصل عدد العارضين ل 10 آلاف ونحو 160 ألف زائر بينهم 113 ألف و500 زائر مهنى متخصص فضلا عن 5 آلاف صحفي و400 مدون ويبلغ مساحة المعرض 160 ألف متر مربع.

4- معرض "ferien messa wien

وأوضحت غرفة المنشآت الفندقية أن الهيئة ستشارك أيضا بجناح مساحته 100 متر مربع في معرض «ferien messa wien» الذي سيقام بمدينة فيينا النمساوية خلال الفترة من 16 إلى 19 مارس المقبل، حيث يعد المعرض أهم وأقوى معرض مهنى وجماهيري في النمسا، ويبلغ عدد العارضين به أكثر من 800 عارض يمثلون 80 دولة ويتجاوز عدد زواره ال 150 ألف زائر.

5- معرض «هوليداى وورلد»

وأوضحت الغرفة أن الهيئة ستشارك أيضا خلال شهر مارس بمعرض «هوليداي وورلد» المقام بمدينة براج التشيكية خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس وذلك بجناح مساحته 64 مترا مربعا، مشيرة إلى أن المعرض هو واحد من أكبر المعارض المهنية والجماهيرية بالتشيك ومنطقة وسط وشرق أوربا، ويبلغ عدد العارضين أكثر من 500 عارض.

6- معرض mtt بروسيا

وأكدت الغرفة أن الهيئة ستشارك أيضا بمعرض «mtt» الذي سيشارك بالعاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 16 إلى 18 مارس 2022 وذلك بجناح مساحته 240 مترا مربع، لافتة إلى أن المعرض من أكبر المعارض الروسية ويشارك به 611 عارض من 28 دولة، فضلا عن أكثر من 10 آلاف زائر من 50 دولة.

7 - معرض «cottom» الصيني

وأشارت غرفة المنشآت الفندقية إلى أن الهيئة ستختتم مشاركتها خلال شهر مارس بالمشاركة بمعرض «cottom» المقام بمدينة بكين الصينية خلال الفترة في 29 إلى 31 مارس المقبل وذلك بجناح 50 مترا مربعا، موضحة أنه واحد من أهم المعارض السياحية بالصين.