مصطفى كامل يغني «هما دول» إهداء من القوات المسلحة إلى رجال الشرطة (فيديو)

أطلقت اليوم إدارة الشؤون المعنوية أغنية «هما دول»، إهداء من القوات المسلحة المصرية للشرطة في عيدها كتحية لرجالها البواسل من الجيش المصري.

والأغنية غناء مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، الذي لأول مرة يغني من كلمات شاعر آخر وهو الشاعر أحمد حسن راؤول في حالة فريدة من نوعها.

والأغنية من ألحان مدين وتوزيع أحمد عادل وميكس وماستر مصطفى رؤوف.

آخر أعمال مصطفى كامل

ويذكر أن آخر أعمال مصطفى كامل كانت أغنية زرعة خايلة التي أطلقها في موسم الصيف الماضي من كلماته وألحانه.

كما أحيا مصطفى كامل حفلا غنائيا ناجحا ليلة رأس السنة رفع شعار كامل العدد، وقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور بالرقص والغناء.