7 معلومات عن مشكلة الدين في أمريكا.. تنذر بأزمة اقتصادية عالمية جديدة

بلغت الولايات المتحدة سقف الدين الذي حدده الكونجرس، أمس الخميس، مما أجبر وزارة الخزانة الأمريكية على البدء في اتخاذ إجراءات غير عادية لتمكين الحكومة من دفع فواتيرها، مع تصعيد الضغط على الكابيتول هيل لتجنب التعثر الكارثي عن السداد، حيث طالب الجمهوريون المتشددون، الذين يتمتعون بنفوذ هائل في مجلس النواب بسبب الأغلبية الضئيلة للحزب، بربط رفع سقف الاقتراض بتخفيض الإنفاق.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي 7 معلومات عن أزمة الدين في الولايات المتحدة الأمريكية.

الحكومة الفيدرالية الأمريكية وصلت إلى سقف الاقتراض

- وصلت الحكومة الفيدرالية الأمريكية إلى سقف الاقتراض البالغ 31.4 تريليون دولار.

- وزارة الخزانة الأمريكية تستعد لاتخاذ «تدابير استثنائية»؛ لمنع تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن سداد الديون، بحسب تقرير لموقع «فوربس».

- مصطلح «التدابير الاستثنائية» يشير إلى الحيل المحاسبية، التي يمكن لوزارة الخزانة استخدامها؛ لمنع الحكومة من التخلف عن سداد ديونها، بما في ذلك نقل الأموال من وكالة إلى أخرى عند استحقاق المدفوعات، وتعليق بعض الاستثمارات الجديدة.

- قدّرت يلين أن الخزانة الأمريكية ستنفد من الحيل المحاسبية وستصل إلى «تاريخها المحدد» بحلول منتصف مايو المقبل، اعتمادا على مقدار الإيرادات التي تجمعها الحكومة الأمريكية من الضرائب في فترة الربيع.

حد الدين واحد من 4 إجراءات إنفاق كبيرة متشابكة في مبنى الكابيتول

- تصف شبكة «سي إن إن» الأمريكية، الأمر بـ«الفوضى الحقيقية والمعقدة»، فحد الدين واحد من 4 إجراءات إنفاق كبيرة متشابكة معا في مبنى الكابيتول، وتشمل أيضا مشروع قانون غير حزبي للبنية التحتية اللازمة لإلغاء تأمين فاتورة إنفاق أكبر بكثير للديمقراطيين.

- حذّر اقتصاديون في البيت الأبيض من أزمة مالية عالمية محتملة في حال فشل الكونجرس الأمريكي في رفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية قبل أن تتخلف البلاد عن سداد ديونها الوطنية.

- يمكن أن تتسارع عواقب التخلف عن السداد في الولايات المتحدة بسرعة إذا لم يتم حلها.