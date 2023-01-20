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الرئيس السيسي عن المحاور الجديدة: مش هنسيب الناس تقعد بالساعات في الطريق

كتب:

محمد عزالدين
06:48 م | الجمعة 20 يناير 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجولة

الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجولة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة تهتم بمشروعات الطرق والمحاور ليس فقط في شرق القاهرة، لكن غربها أيضا، متابعا: «الناس كانت متصورة إننا مهتمون فقط بمنطقة شرق القاهرة، لكننا مهتمون بشرق وغرب القاهرة، وكل مكان يحتاج جهدا».

وكشف الرئيس السيسي، خلال جولة تفقدية لمشروعات المحاور والطرق بالجيزة، عن أهمية إنشاء المحاور والطرق الجديدة، قائلاً: «عاوزين الناس تبقى عارفة إن مكنش فيه خيارات تانية إننا نسيب ده كده ونسيب الناس تقعد 3 أو 4 أو 5 ساعات في الطريق».

وتابع: «دي حلول مكلفة صحيح، لكن في النهاية هي حلت مسألة الحركة المرورية في المنطقة دي بالكامل».

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