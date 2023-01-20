من ذكريات زمن الكرة الجميلة.. «على الحب اتجمعنا»

الأخلاق الرياضية والروح الواحدة وحصر المنافسة داخل المستطيل الأخضر، حلم ينادى به الجميع داخل المنظومة الرياضية، نبذ التعصب أسلوب حياة طبيعية تتسم بالأخلاق الرياضية، وقبل مباراة القمة 125 بين الأهلى والزمالك، تحضر بيننا كلمات نجوم وأساطير القطبين، ممن ينادون دوماً بالتآخى والمحبة ورفض التعصب فى سبيل «مصر أولاً» ليكون أسلوب حياة يتوارثه جيل بعد جيل فى الكرة المصرية.

فى الرياضة المصرية الكثير من ذكريات الوطنية، وحب الكيان دون أى تعصب، الفتنة لا مكان لها بين أبناء الشعب الواحد، وفى نص الكبار ممن تحدثوا عن التعصب كان الاتفاق على أن مواقع السوشيال ميديا لن تقودنا، وأن الهدف فى النهاية الوصول إلى إزالة التعصب الأعمى والحملات الممنهجة من داخل كل الملاعب، وخلق حالات الحب بين الأندية الجماهيرية، وعلى رأسها الأهلى والزمالك، ليجتمعوا على حب مصر وذكريات الزمن الجميل، والمنافسات الكروية الراقية بينهم، مع تذكر حواديت من زمن الكرة الجميلة.

مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك

«الدولة تقوم دائماً بمحاربة التعصب بين الجماهير وهذا شىء رائع وكنت من أوائل الذين نادوا بضرورة التكاتف بين إدارتى الأهلى والزمالك للروح الرياضية ومبادرة الدولة المصرية تحت شعار لا للتعصب، لاعبو الزمالك والأهلى إخوات وكانوا مع بعض فى معسكرات المنتخب، أنادى بأن يكون التركيز فقط فى أرض الملعب والسعى وراء الفوز وتحقيق الهدف فى النهاية، والتفاوض بمنتهى الشفافية بين قطبى الكرة المصرية على لاعب مُعين، على أن يرحل من الأهلى إلى الزمالك، أو العكس، أمر يقضى على التعصب تماماً، ما دامت هذه رغبة اللاعب، وأتمنى فى أحد الأيام أن يطلب الزمالك ضم لاعب من الأهلى بشكل رسمى والعكس، علاقتنا طيبة مع الجميع».

محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى

«التعصب الرياضى آفة خطيرة فى ملاعب كرة القدم، أتذكر موقفى مع حسن شحاتة فى لقاء الأهلى والزمالك بعدما بدأت الجماهير بسباب شحاتة قبل المباراة، وكان عدد الجماهير كبيراً، فظهرت ألفاظ سيئة له، ولم يكن حكم المباراة قد أطلق صافرة انطلاق المواجهة، قررت التوجه إلى حسن شحاتة قبل صافرة بداية المباراة، وتعجب الحكم من اتجاهى نحو منتصف ملعب الزمالك، ولم يطلق صافرة البداية ليرى ماذا أفعل، توجهت إلى نجم الزمالك وأمسكته من يده، ثم توجهنا إلى جمهور الأهلى الحاضر فى اللقاء، وقمنا بتحيتهم ثم توجهنا إلى جمهور الزمالك، وفعلنا نفس الأمر»

طه إسماعيل أسطورة الأهلى

«مبادرة نبذ التعصب طيبة والسوشيال ميديا هى السبب فى زيادة التعصب والاحتقان بين جماهير القطبين، ويجب أن يكون هناك رقابة على السوشيال ميديا من قبل أى جهة مسئولة مثل مباحث الاتصالات للحد من هذا التراشق الذى سيصل إلى الملعب، وعلى الجميع أن ينتقد ما يراه مخالفاً له ولكن للانتقاد حدود ويجب أن يكون الانتقاد بأدب وليس كما نرى الآن بالتراشق والخوض فى الأعراض، مشدداً على أن الرقابة هى أولى خطوات نبذ التعصب فى مصر حتى لا نصحو على كارثة أخرى، لكن فى الوقت الحالى هناك جهود كبيرة من الجميع لإنجاح الرياضة المصرية دون الخروج عن النص»

حسن شحاتة أسطورة الزمالك

«قمت بزيارة من قبل للنادى الأهلى فى رسالة مهمة لكل جماهير مصر بضرورة القضاء على التعصب والشحن الجماهيرى الزائد، لأن العلاقات بين الأجهزة الفنية واللاعبين متميزة، وعلى أعلى مستوى، وقد زرت الأهلى عدة مرات، حين كنت مديراً فنياً للمنتخب، وفى واقعة بينى وبين الخطيب قبل لقاء الأهلى والزمالك بدأت جماهير الزمالك بسباب الكابتن الخطيب، وكذلك قامت جماهير الأهلى بسبابى رداً على جماهير الزمالك، وجاء الخطيب إلىّ، وذهبنا إلى الجماهير لتحيتهم وتهدئتهم، حتى يعلموا أننا زملاء ومتحابون، ولا داعى للغضب والسباب، كما أتذكر جوزيه حينما كان يقدم على تصرفات محترمة، ففى إحدى المرات أصر على إيقاف المران والخروج لمصافحة الجهاز الفنى للزمالك، وهو أمر ليس غريباً».