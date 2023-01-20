حبس مسجل خطر 4 أيام لاتهامه بالاتجار في المخدرات بالبحيرة

قرر المستشار محمد شلوف رئيس نيابة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة حبس شخص أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له فى المواعيد القانونية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور وبحوزته عدد 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام - مبلغ مالي.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة قد تمكنت من ضبط، شخص له معلومات جنائية، حال تواجده بدائرة مركز شرطة دمنهور وبحوزته 60 طربة لمخدر الحشيش زنة 6 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

ضبط مسجل خطر بحوزته مخدرات في البحيرة

تعود أحداث الواقعة حين ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يفيد قيام مسجل خطر بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة مركز شرطة دمنهور مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

معلومات عن مسجل خطر بحوزته مخدرات بالبحيرة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطني، والأمن العام ، ومديرية أمن البحيرة من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات.