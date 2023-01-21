خطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023.. اعرف الأقرب لك

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، والذي من المقرر أن يبدأ يوم الأربعاء الموافق 25 يناير، تحت شعار «على اسم مصر.. معا نقرأ.. نفكر.. نبدع»، ويستمر المعرض حتى 6 فبرير من عام 2023، ما جعل الكثير من الراغبين في الذهاب إلى المعرض يبحثون عن خطوط مواصلات المعرض حتى يتمكنون من الذهاب إليه.

ونوضح من خلال هذا التقرير خطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب، والتي تم توفيرها بشكل خاص لخدمة زائري المعرض، كالتالي:

خطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب

- أتوبيس عبد المنعم رياض: ينطلق الأتوبيس من ميدان عبد المنعم رياض، مرورا برمسيس والعباسية وجامعة الأزهر، ثم محور المشير طنطاوي ثم معرض الكتاب.

- أتوبيس دوران شبرا: ينطلق هذا الأتوبيس من دوران شبرا ثمر يمر بعد ذلك بشارع شبراء ثم أحمد حلمي وشارع رمسيس والعباسية ونادي السكة ثم جامعة الأزهر وحتى معرض الكتاب.

- أتوبيس النزهة الجديدة: ينطلق الأتوبيس من النزهة الجديدة مرورا بميدان الحجاز ثم السبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس والمنهل ثم الوفاء والأمل وصولا إلى معرض الكتاب.

- أتوبيس الأميرية: ينطلق الأتوبيس من الأميرية ثم يمر على ميدان المطرية ثم الحلمية وكلية البنات عين شمس، ثم ميدان هشام بركات والحي السابع وحي السفارات ثم بعد ذلك معرض الكتاب.

- أتوبيس ميدان الجيزة: ينطلق هذا الأتوبيس من ميدان الجيزة وجامعة القاهرة ثم القصر العيني والسيدة عائشة والأوتوستراد ثم جامعة الأزهر حتى معرض الكتاب.

- أتوبيس صقر قريش: تكون نقطة البداية من صقر قريش ثم كارفور المعادي ونادي وادي دجلة ثم الطريق الدائري ومحور المشير ثم معرض الكتاب.

أتوبيس المظلات: ينطلق هذا الأتوبيس من المظلات ثم يمر بسرايا القبة وروكسي والسمع عمارات والحي الثامن والوفاء والأمل ثم محور المشير وحتى معرض الكتاب.